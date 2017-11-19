Erdoğan'dan 50 belediye başkanına: İstifalar bitti sanmayın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Topbaş ve Melih Gökçek başta olmak üzere 6 belediye başkanının istifa ettirilmesinin ardından ilk kez belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

"AK Parti'de istifası istenecek yeni belediye başkanları mı var" tartışmasını yeniden alevlendirecek açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50 kadar belediye başkanıla yaptığı son dakika toplantısında geldi.

Melih Gökçek ve Kadir Topbaş başta olmak üzere 6 belediye başkanının istifasının istenmesinin ardından ilk kez belediye başkanlarıyla bir araya gelen Erdoğan dikkat çeken mesajlar verdi.

KİMSEYİ BAŞIBOŞ BIRAKACAK DEĞİLİZ

Hürriyet'in haberine göre, görevden alma gerekçeleri ve önümüzdeki dönemde yerel yönetimlerden beklentilerini net şekilde ifade eden Erdoğan, “Verdiği sözü tutmayan, hizmetleri aksatan, vatandaşı sıkıntıya sokan uygulamalarda bulunan ve vatandaşla ilişiğini kesenle, elbette yola devam etmeyeceğiz. Kusura bakmasınlar. Kimseyi başıboş bırakacak değiliz” dedi.

2019 Mart’nda yapılacak yerel seçimlere kadar neler beklediklerini sıralayan Erdoğan zaman zaman sert uyarılarda da bulunarak şunları söyledi:

YEREL SEÇİMİ ALAN KAZANIR

“2019 yılında üç önemli seçim yapılacak. Bu seçimlerin en önemlisi yerel seçimlerdir. Biz başarımızı yerel seçimlerde aldığımız sonuçlara borçluyuz. 2019’un ilk seçimi olan yerel seçimlere, güçlü başlayıp güçlü tamamlamalıyız. Yerel seçimler her şeyin belirleyicisi olacak. Partilerin başarısında belediyelerin rolü çok büyüktür. Demokrasinin başlangıcı ve bitimi yerel yönetimlerdir.

GÖREVDEN ALMALAR BİTTİ DİYE DÜŞÜNMEYİN!

Bazı başkanlar görevden alındı. Kimse ‘Bu değişimler bitti’ diye düşünmesin, denetimimiz sürecek. Halkla irtibatını koparan, halkın beklentilerine cevap vermeyen, vatandaşın desteğini kaybedenlerle yola devam edemeyiz. Bunun için 2019’u da beklemeyeceğiz. Verdiği sözü tutmayan, hizmetleri aksatan, vatandaşı sıkıntıya sokan uygulama yapanlarla yola devam etmeyeceğiz. Kusura bakmasınlar. Kimseyi başıboş bırakacak değiliz.

YOLLARIMIZI AYIRABİLİRİZ

Onlar arkadaşımız olabilirler ama vatandaşın ve partinin hukuku hepsinin üstünde. Bu nedenle bazılarıyla yollarımızı ayırmak zorunda kalabiliriz. Belediyelerdeki değişimleri de bu çerçevede değerlendiriyoruz. Parti ilkeleri ile hareket eden, başarıyı yakalayanlarla yola devam edeceğiz. Sizden istediğim, vatandaşın sesine kulak verin. Başarımız için hizmetlerinizi zamanında yerine getirin, sözünüzü tutun.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ UYARISI

Bazı belediye başkanları çok yurtdışına çıkıyor. Belediyelerle ilgili inceleme yapma bahanesiyle yurtdışına gitmeyin. Gidip neyi inceleyeceksiniz yurtdışında? Türkiye’de güzel uygulamalar var. Bundan şikâyet edenler var ama belediye başkanlarının yurtdışına çıkıştaki izin prosedürü devam edecek. Aksi halde suistimal edenler var.”