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Erdoğan'dan ABD'li Bakan'a YPG tepkisi

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Erdoğan'dan ABD'li Bakan'a YPG tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Savunma Bakanı Mattis'i kabulünde, ABD'nin bölgede IŞİD bahane edilerek PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye yapılan silah yardımlarını gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Beştepe'de gerçekleşen kabulde, IŞİD ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadele konusundaki kararlılığın yanı sıra Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulandı. Bu çerçevede, Irak'ın kuzeyinde referanduma gidilmenin yanlış bir adım olacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, konuk bakana, ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'ye verdiği destekten Türkiye'nin duyduğu rahatsızlıkları da dile getirdiği kaydedildi. IŞİD'tan temizlenen yerleşim birimlerinde yönetimin yerel halka bırakılması gerektiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturmayı hedefleyen mekanizmanın desteklenmesinin önemine de değindi.

Irak'ta Kandil ve Sincar'daki PKK unsurlarına karşı ortak mücadelenin, savunma sanayi alanında iş birliğinin ele alındığı kabulde, Türkiye ve ABD'nin stratejik ortaklıklarının ve NATO'da iki önemli müttefik olduklarının da altının çizildiği öğrenildi.

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