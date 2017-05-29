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Erdoğan'dan AKP teşkilatlarına tepki
Erdoğan'dan AKP teşkilatlarına tepki
Ankara'da partisinin iftar programında konuşan Erdoğan, teşkilatlara yüklendi ve "Adeta bir metal eskimesi görüyorum. Nerede eksiğimiz var, bunun üzerine gitmemiz gerekiyor" dedi.
29 Mayıs 2017 Pazartesi 23:03
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