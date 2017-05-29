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Erdoğan'dan AKP teşkilatlarına tepki

Erdoğan'dan AKP teşkilatlarına tepki
Ankara'da partisinin iftar programında konuşan Erdoğan, teşkilatlara yüklendi ve "Adeta bir metal eskimesi görüyorum. Nerede eksiğimiz var, bunun üzerine gitmemiz gerekiyor" dedi.
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