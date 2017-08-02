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Erdoğan'dan AKP'nin yıl dönümü talimatı

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Erdoğan'dan AKP'nin yıl dönümü talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'nin 16. kuruluş yıl dönümü için 'kesin' talimat verdiği ve törenlerin kesinlikle abartı olmamasını istediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hazırlanan program ile ilgili bilgi alırken, "Sade ve mütevazı bir tören olsun. Kısa süre önce 15 Temmuz şehitlerini andık, görkemli bir tören oldu. Kuruluş yıldönümü kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın" dedi.

AKP, bu talimat kapsamında bir program hazırladı. Kutlamalara, kuruluşundan bu yana görev almış bakan, milletvekillerinin yanı sıra teşkilat yöneticileri, belediye başkanları davet edildi. Davetli listesinin 6 bin kişi olduğu bildirildi. Vatandaşlar da katılacağı için törenlerin açık havada yapılmasının daha doğru olacağı düşünüldü. Bu kapsamda da Harikalar Diyarı seçildi.

16 YILIN EN KRİTİK DÖNEMEÇLERİ ANLATILACAK

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım birer konuşma yapacak. Ardından AKP'nin kuruluşu, iktidara gelişi, kapatma davasından MİT krizine ve 15 Temmuz'a kadar önemli köşe taşlarının anlatıldığı bir film yayımlanacak. Etkinlikler kapsamında 16 yılı fotoğraflar ile anlatan bir sergi de açılacak. Ayrıca AKP hakkında çıkan tüm kitapların yer aldığı başka bir sergi daha organize ediliyor.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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