Bugünkü YENİÇAĞ »

Erdoğan'dan, Atambayev'e taziye

»
Erdoğan'dan, Atambayev'e taziye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'e, ACT Havayolları'na ait kargo uçağının düşmesi sonucu yaşanan can kayıpları için taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Atambayev'i telefonla aradı. 

ACT Havayolları'na ait kargo uçağının Kırgızistan'da evlerin üzerine düşmesi neticesinde yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirttiği telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaya ilişkin de bilgi aldı. 

Daça Suu köyündeki evlerde hasara da yol açan kazada hayatlarını kaybedenler için rahmet dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atambayev'e taziyelerini iletti.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır ve Şırnak'ta patlamaDiyarbakır ve Şırnak'ta patlamaErdoğan'dan, Atambayev'e taziyeErdoğan'dan, Atambayev'e taziyeTürkiye intihar ettiTürkiye intihar ettiHalaçoğlu: İsmail Aydın, AKP'nin asıl düşüncesini söylediHalaçoğlu: İsmail Aydın, AKP'nin asıl düşüncesini söylediHDP'li vekile 103 yıl hapis istemiHDP'li vekile 103 yıl hapis istemiTHY uçağına yıldırım isabet ettiTHY uçağına yıldırım isabet ettiErdoğan'dan ekonomi zirvesiErdoğan'dan ekonomi zirvesiYeni müfredata CHP tepkisiYeni müfredata CHP tepkisi"Tek adam tartışmalarının temelinde Erdoğan antipatisi yatıyor""Tek adam tartışmalarının temelinde Erdoğan antipatisi yatıyor"Türk kargo uçağı Bişkek’te düştüTürk kargo uçağı Bişkek’te düştü
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti