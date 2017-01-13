Erdoğan'dan Atatürk'e "Tek adam" göndermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrasında yaptığı açıklamalarda dünkü söylemlerini sürdürüp, Atatürk'e "tek adam" göndermesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlar toplantısında yaptığı dolaylı Atatürk eleştirisini bugün de sürdürdü. Cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Tek adamcılık gibi laflar ediliyor, bunun lafı edilecekse CHP'ye bakmak lazım. CHP'nin kuruluşu bile 'tek adam' üzerinedir" dedi.