Erdoğan'dan Atatürk'e "Tek adam" göndermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrasında yaptığı açıklamalarda dünkü söylemlerini sürdürüp, Atatürk'e "tek adam" göndermesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlar toplantısında yaptığı dolaylı Atatürk eleştirisini bugün de sürdürdü. Cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Tek adamcılık gibi laflar ediliyor, bunun lafı edilecekse CHP'ye bakmak lazım. CHP'nin kuruluşu bile 'tek adam' üzerinedir" dedi.

CHP ZATEN TEK ADAMLIK ÜZERİNE KURULMUŞTUR

Erdoğan, "İkide bir tek adamcılık, tek adamcılık, tek adamcılık filan gibi laflar ediliyor. Bir defa Türkiye'de eğer tek adamcılık konuşulacaksa, tek adamcılığın tek bugüne kadar uygulamasını yapan siyasi parti ana muhalefet partisidir, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Daha kuruluşundan beri tek adam üzerine gelmiştir zaten." dedi.

ANAYASA GÖRÜŞMELERİ

"Öyle ya da böyle 8 madde geçmiş bulunuyor. Bundan sonraki süreç de temenni ederiz ki sakin bir havada ve demokrasinin adabına uygun bir şekilde devam etsin." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "İlk turda görüldüğü kadarıyla 338-348 arasında gidiş gelişler oldu, şimdi de bu hafta içinde kalan maddeler bu şekilde müzakere edildikten sonra ikinci turu var. İkinci turda da parlamento aynı istikrarını ortaya koyarsa iş asıl sahibine gidecektir. Milletimiz de burada nihai kararı verecektir. Milletimizin vereceği karar neyse o karara da hepimiz 'evet' diyeceğiz ve saygı duyacağız. Olay bu." diye konuştu.

PARLAMENTO ÇALIŞAMAZSA ERKEN SEÇİM OLUR

“Hiçbir zaman erken seçimin sağlıklı olacağını düşünmedik, ama şu anda gündeme gelen konu çok farklı. Parlamento çalışamaz hale getirilirse bu düşünülebilir. Bu ayrı bir konu”

KIBRIS AÇIKLAMASI

Erdoğan, Kıbrıs'ta çözüm arayışlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs yoğun bir çalışmanın içerisinde, samimiyet ortaya koyuyor ama Güney Kıbrıs ve garantör ülke olarak Yunanistan, hala bunlar farklı beklentiler içerisindeler."

"Annan Planı'nın artık geçerliliği yok. Şimdi yeni bir müzakere sürecidir. Bire dört, yani bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi başkanlık yapacak, 4 dönem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi başkanlık yapacak, böyle bir şey de olamaz. Bunu daha önce de konuşmuştuk; 1'e 2, bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi liderliği alacak, iki dönem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yönetimi alacak. Adil olan budur. Yani biz orada adil, kapsayıcı bir barış istiyorsak ölçüsü budur. 'Bunun dışında bizden kimse bir şey beklemesin' dedik, bunu yetkililerine söyledik."