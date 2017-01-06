Bugünkü YENİÇAĞ »
ANASAYFA
YAZARLAR
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
GÜNCEL
SPOR
FOTO GALERİ
VİDEO
KİTAP
DİĞER »
TEKNOLOJİ
BİLİM
OTOMOTİV
MEDYA POLEMİK
KÜLTÜR SANAT
ZAMAN TÜNELİ
SİNEMA
ZAP DEDİK
DİZİ-RÖPORTAJ
KONUK KALEM
ARAŞTIRMA
BASIN İLAN
REKLAM
SAĞLIK
VİDEO GALERİ
»
Gündem
»
Erdoğan'dan Atsız şiiri
Erdoğan'dan Atsız şiiri
Çözüm sürecinde "Milliyetçiliği ayaklar altına aldım' diyen Erdoğan, Türkçü şair Nihal Atsız'ın şiirinden bir bölüm okudu.
06 Ocak 2017 Cuma 16:39
Yorumlar
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Erdoğan'dan Atsız şiiri
İzmir şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
Vatandaş teröristi böyle tekmeledi
Şehit polis Fethi Seki o saldırıyı böyle önledi
İzmir'de patlama'dan yeni görüntüler
İzmir'deki patlamadan ilk görüntüler
Nihal Atsız’ı “Nihat” yaptı!
2. Ordu'da darbe girişimi gecesinin görüntüleri
Kamyoncular köprüyü kapattı
Erdoğan'dan Sevr açıklaması
Bahçeli'den, Başkanlığa tam destek
O terörist saldırıdan önce Taksim'i böyle gezmiş
Kategoriler
Eğlence
Spor
Asayiş
Genel
Gündem
Kültür-Sanat
Medya
@Gazete_Yenicag tarafından gönderilen tweetler
Yeniçağ Gazetesi
FOTO GALERİ
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 06 01 2017
06 OCAK 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 05 01 2017
ÇOK OKUNANLAR
AKP'de gece yarısı yasası
Ey Ülkücü Milletvekilleri; Nereye kadar tahammül?..
Şehit Fethi Sekin'in çocukları: "Babamız evde yok, kapıyı açamayız"
Trump'tan Obama'ya büyükelçi şoku
‘Neden gittin baba’
Şehit polis Fethi Seki o saldırıyı böyle önledi
Sarayda hayaletler var!..
Bakan'dan 'İncirlik Üssü' açıklaması!
Vurulan teröristi böyle tekmeledi
Kılıçdaroğlu'ndan Şehit Fethi Sekin talimatı
Gerçek bir kahraman Fethi Sekin
Erdoğan'dan Atsız şiiri
Künye
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Günün Öne Çıkan Haberleri
AKP'de gece yarısı yasası
Ey Ülkücü Milletvekilleri; Nereye kadar tahammül?..
Şehit Fethi Sekin'in çocukları: "Babamız evde yok, kapıyı açamayız"
Trump'tan Obama'ya büyükelçi şoku
‘Neden gittin baba’
Şehit polis Fethi Seki o saldırıyı böyle önledi
Sarayda hayaletler var!..
Bakan'dan 'İncirlik Üssü' açıklaması!
Vurulan teröristi böyle tekmeledi
Kılıçdaroğlu'ndan Şehit Fethi Sekin talimatı
Gerçek bir kahraman Fethi Sekin
Erdoğan'dan Atsız şiiri
MHP'li 19 vekil AKP takibinde
FETÖ'yü protesto edenlere böyle tepki vermiş
MHP'li Öztürk'ten "zaruret" itirafı
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.