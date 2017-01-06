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Erdoğan'dan Atsız şiiri

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Erdoğan'dan Atsız şiiri
Çözüm sürecinde "Milliyetçiliği ayaklar altına aldım' diyen Erdoğan, Türkçü şair Nihal Atsız'ın şiirinden bir bölüm okudu.

Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nihal Atsız'dan şiir okudu. Çözüm sürecinde "Ben milliyetçiliği ayaklar altına aldım" sözleriyle tepki çeken Erdoğan'ın, başkanlık tartışmalarının sürdüğü bu günlerde Türkçü kimliğiyle tanınan Atsız'dan şiir okuması dikkat çekti. Atsız'ın Kahramanların ölümü şiirinden kısa bir bölüm okuyan Erdoğan, Nihal Atsız'ın adını anmadı.

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