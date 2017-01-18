Erdoğan'dan, Bahçeli'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Yargıda Birlik Derneği üyelerine hitap etti. Konuşmasında 2. tur görüşmeleri başlayan 'Başkanlık anayasası'na değinen Erdoğan, "Ben milletim adına MHP liderine ve ekibine özellikle teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yargıda Birlik Derneği üyelerine hitap etti. Bahçeli, AKP el sıkışmasıyla gündeme gelen ve 2. tur görüşmeleri bugün başlayan Başkanlık anayasasına da değinen Erdoğan'ın "MHP lideri ve ekibine özellikle teşekkür ediyorum" sözleri dikkat çekti.

"ÖZELLİKLE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Devletin işlerliğinde bir patinaj bulunduğunu kaydeden Erdoğan, "Bu patinajın ortadan kaldırılması gerekiyor. Çift başlılık işte bunu getiriyor. Muhalefet partilerimizden Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu gerçeği görmesi sayesinde Anayasa'da yeni sisteme uygun değişikliklerin yapılabilme yolu açılmıştır. Ben milletim adına Milliyetçi Hareket Partisi liderine ve ekibine özellikle teşekkür ediyorum."

Fetullahçı Terör Örgütü'nün, yargıya verilen desteği kullandığını ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin darbecilerle, cuntacılarla, vesayet odaklarıyla mücadelesi adına yargıya verdiğimiz desteği, bu örgüt (FETÖ) kendi militanlarına yol açmak için kullanmıştır. Bu durum, sadece kadroların istilasına yol açmamış, aynı zamanda darbecilerle, cuntacılarla, vesayet odaklarıyla yaptığımız mücadeleye de çok büyük zararlar vermiştir."

"İTİRAFÇILAR DOĞRU KONUŞMUYOR"

"İtirafçı namıyla ortaya çıkıyorlar. Fakat bunlar doğru konuşmuyor. Bakın bunu açık söylüyorum. İtirafçı diyerek ortaya çıkarken bunlar, gayet iyi aldatmacayı oynuyorlar. En tehlikeli olan da bu. Çünkü bunların bir kısmıyla benim zamanında başa baş görüşmelerim olmuştur, Başbakanlığım zamanında. Şimdi itirafçı olarak söyledikleriyle Başbakan olduğum zaman bana söylediklerine baktığım zaman tamamen aykırı ifadeler. Bu oyuna asla gelmemek gerekiyor."