Erdoğan'dan CHP'ye Soçi eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi zirvesinde meydana gelen sandalye kazası için CHP'den gelen eleştirilere çok sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir İl Danışma Meclisi'nde konuştu.

"Tarihi Soçi zirvesinde ana muhalefeti ilgilendiren tek şey kaza ile devrilen sandalye oldu" diyerek Soçi zirvesinde yaşanan sandalye kazasına değinen Erdoğan, "Ana muhalefet partisi değil sanki komedi sahnesi" diyerek tepki gösterdi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

CHP'YE SOÇİ TOPLANTISI ELEŞTİRİSİ

"Bildiğiniz gibi Soçi'de çok önemli bir üçlü zirve yaptık. Suriye ve terör örgütleri ile mücadeleyi konuştuk. Yaklaşık 1 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olan bu krize nasıl bir siyasi çözüm bulacağımızı konuştuk. Tüm dünya Soçi'deki toplantıya kilitlenmişti. Hamdolsun bu beklentiyi boşa çıkarmadık. Çok kritik kararlar aldık. Bu kararların olumlu yansımalarını belirgin bir şekilde görmeye başlayacağız. Türkiye'nin kararlılığı birilerini kendilerine çeki düzen verme kararına yöneltti15 günde ayda bir bunun için buluşmaya devam edeceğiz. Peki ana muhalefet bu toplantıda ne gördü. Tarihi Soçi zirvesinde ana muhalefeti ilgilendiren tek şey kaza ile devrilen sandalye oldu. Neymiş Putin bunun üzerinden dünyaya bir mesaj vermişmiş! Ana muhalefet partisi değil sanki komedi sahnesi. Göz nereye bakarsa gönül oraya bakar. Gönül nereye akarsa ayak oraya koşar. Daha öncede benzer havalar attı yetmedi, iddialara girdi, hatta 2011 seçimlerinde yüzde 40 oy almazsam istifa ederim dedi, unuttu. Onun için medya buna Çarkçı Kemal diyor."