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Erdoğan'dan çok sert "Ilımlı İslam" tepkisi

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Erdoğan'dan çok sert "Ilımlı İslam" tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ilımlı İslam'a döneceğiz" diyen Suudi Veliaht Prensin sözlerini eleştirerek, "Sen daha, 'ılımlı İslam' diyorsun, bir bayana araba kullanma müsaadesi vermiyorsun. Nasıl ılımlı İslam bu" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Genç Kadınlar Liderlik ve Girişimcilik Programı Sertifika Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ilımlı İslam'a geçeceğiz" diyen Suudi Veliaht Prense tepki gösterdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

'ILIMLI İSLAM'IN PATENTİ BATIYA AİT'

Son zamanlarda ılımlı İslam'ı köpürttüler. Ilımı İslam'ın patenti batıya ait. Belki de o ifadeyi kullanan şahıs, bu aittir diye düşünüyor olabilir. Ne oldu da bu üflendi? Mesele İslam'ı zaafa düşürmek. Bizim dinimizin ılımı, ılımsız bir yanı yok. Sen daha, 'ılımlı İslam' diyorsun, bir bayana araba kullanma müsaadesi vermiyorsun. Nasıl ılımlı İslam bu. İslam'da buna mani bir hüküm var mı? Yok. Demek ki herhalde bundan sonra yapacaklar. Şu ana kadar yok. Böyle bir anlayış olamaz.

'KADIN ELİ DEĞMEYEN İŞ EKSİKTİR'

İslam, Allah’tan başka hiçbir gücün kulluğuna izin vermeyerek, insanı özgürleştiren ve zincirlerinden kurtaran bir dindir. Kadın eli değmeyen iş, eksiktir, yarımdır. Kadınlarımızın önündeki engelleri kaldırmak için büyük adımlar attı. Modern yapıyı İslam düşmanlığı olarak algılayan, sözde elitist özde lümpen bir gruba rağmen kadınlara haklarımızı teslim etme mücadelesi verdik.

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