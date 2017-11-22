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Erdoğan'dan 'Dağlık Karbağ' açıklaması

Erdoğan'dan 'Dağlık Karbağ' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağlık Karabağ sorununu çözecek gücün Rusya olduğunu ifade etti.
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