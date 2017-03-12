Erdoğan'dan Denktaş'a: Niçin Türkiye'de miting yapıyorsun

Bakanların yurt dışı mitingleriyle ilgili diplomatik krizler büyürken, Erdoğan'ın Nisan 2004 tarihinde Kıbrıs Cumhurbaşkanı Denktaş'a söylediği sözler akıllara geldi. Erdoğan, Türkiye'de miting yapan Denktaş'a, "Ne anlatacaksan Kıbrıs'ta anlat" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Bakanların referandum etkinliklerinin iptal edilmesi sebebiyle önce Almanya'yı daha sonra Hollanda’yı çok sert bir dille eleştirdi.

Erdoğan önce "Ey Almanya, sizin demokrasi ile uzaktan yakından alakanız yok" ifadelerini kullandı. Daha sonra ise “Peki Hollanda? Hollanda, çarşamba günü yapılacak bir seçime sen Türkiye-Hollanda ilişkilerini feda ediyorsan, bunun bedelini ödeyeceksin” dedi.

Oda TV'nin haberine göre; Recep Tayyip Erdoğan, Nisan 2004 tarihinde resmi bir ziyaret için Japonya’ya gitmeden önce uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan’ın gündeminde Annan Planı ve Rauf Denktaş vardı. Erdoğan o gün, Denktaş’la ilgili olarak sert ifadeler kullanmıştı.

“MİTİNG YAPILACAKSA KIBRIS’TA YAPILSIN”

Erdoğan Annan Planı’na yöneltilen eleştirilerle ilgili Denktaş hakkında “Maalesef şu anda ağırlıklı olarak niçin bu iş Türkiye'de yapılıyor? Onu da merak ediyorum. Böyle bir şey varsa, bu Kıbrıs'ta yapılsın. Yani mitingler yapılacaksa orada yapılsın. Konuşulacak şeyler orada konuşulsun'' ifadelerini kullanmıştı.

“NE ANLATACAKSAN KIBRIS’TA ANLAT”

Erdoğan, Denktaş’ın o dönem gelip Türkiye’de Kıbrıs meselesiyle ilgili çeşitli toplantılar düzenlemesini de eleştirerek, “Yani yapılacak bir şey varsa, buyur Kıbrıs'ta onu yap. Ne anlatacaksan Kıbrıs'ta anlat. Ama Türkiye'ye gelip de bazı marjinal gruplarla birlikte ben KKTC'nin Cumhurbaşkanı'nın bu tür toplantıları yapmasını maalesef üzüntüyle izliyorum ve bunu kendisine de söyledim. Daha önce biliyorsunuz ATO'ya geldiler. Malum gruplarla bir toplantı yaptılar. O toplantıya katılanların çoğu TSK'ya 'işgalci kuvvetler' diyenlerdi. Onlarla beraber ben aynı fotoğraf karesi içinde kendilerini görmenin bahtsızlığını yaşadığımı kendisine söyledim ve 'sizleri o karelerde görmek istemezdim' dedim. Bunu da kendisine söyledim.'' ifadelerini kullanmıştı.