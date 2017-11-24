Bugünkü YENİÇAĞ »

Erdoğan'dan Esad'la iş birliği sinyali

»
Erdoğan'dan Esad'la iş birliği sinyali
Soçi zirvesi dönüşü uçakta gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şam yönetimiyle yakın temas olacak mı?' sorusuna da cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetlisi olarak gittiği Rusya’nın Soçi kentinden dönerken uçakta, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Suriye de Türkiye gibi PYD-YPG’ye karşı olduğuna göre, bu konuda Ankara-Şam (Esad) arasında daha yakın bir temas, ortak çalışma ihtimali düşünülebilir mi?" sorusuna cevap veren Erdoğan, "Yarın neler olabileceği, o anki şartlarla alakalıdır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Dediğim gibi tam aynı şey değil; Türkiye olarak bizim meselemiz Kürtlerle değil, terör örgütleriyledir. Yarın neler olabileceği, o anki şartlarla alakalıdır. Bu konuda “Bir şey olmaz” türünden peşinen kestirip atma türünden bir anlayışın, bir yaklaşımın içinde olmamız çok da doğru olmaz. Siyasetin kapıları, malumunuz, son ana kadar her zaman açıktır."

İlgili Haberler
Soçi zirvesi öncesi Putin'den flaş görüşmelerKremlin'den açıklama geldi, "Erdoğan ve Esad aynı masaya mı oturacak?"Esad, Rusya'da Putin ile görüştü
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Yabancıya konut satışında yüzde 70'lik artış!Yabancıya konut satışında yüzde 70'lik artış!AKP'de Zarrab çatlağıAKP'de Zarrab çatlağı'İki yeni KHK geliyor''İki yeni KHK geliyor'Erdoğan'dan Esad'la iş birliği sinyaliErdoğan'dan Esad'la iş birliği sinyaliGenç milli yüzücüler kumarhanedeGenç milli yüzücüler kumarhanedeYeniçağ yazarları gündemi değerlendiriyorYeniçağ yazarları gündemi değerlendiriyorGünün Ulusal Gazete Manşetleri - 24 11 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 24 11 2017Akşener, tavrını açık koydu... "Erdoğan ile ittifak düşünmem"Akşener, tavrını açık koydu... "Erdoğan ile ittifak düşünmem"Tayyip Bey'in Türklük vurgusu!Tayyip Bey'in Türklük vurgusu!Soçi, Oslo'ya dönecekSoçi, Oslo'ya dönecek
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti