Erdoğan'dan Esad'la iş birliği sinyali

Soçi zirvesi dönüşü uçakta gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şam yönetimiyle yakın temas olacak mı?' sorusuna da cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetlisi olarak gittiği Rusya’nın Soçi kentinden dönerken uçakta, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Suriye de Türkiye gibi PYD-YPG’ye karşı olduğuna göre, bu konuda Ankara-Şam (Esad) arasında daha yakın bir temas, ortak çalışma ihtimali düşünülebilir mi?" sorusuna cevap veren Erdoğan, "Yarın neler olabileceği, o anki şartlarla alakalıdır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Dediğim gibi tam aynı şey değil; Türkiye olarak bizim meselemiz Kürtlerle değil, terör örgütleriyledir. Yarın neler olabileceği, o anki şartlarla alakalıdır. Bu konuda “Bir şey olmaz” türünden peşinen kestirip atma türünden bir anlayışın, bir yaklaşımın içinde olmamız çok da doğru olmaz. Siyasetin kapıları, malumunuz, son ana kadar her zaman açıktır."