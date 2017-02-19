Erdoğan'dan Fethi Sekin üzerinden 'evet' propagandası

Elazığ'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Fethi Sekin üzerinden 'evet' propagandası yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da toplu açılış törenine katıldı.

Törende referandumla ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Teröristlere karşı çıkanlar evet diyecek. Fethi Sekin'i şehit edenler 'Hayır' diyor" diyerek 'evet' propagandası yaptı.

"KARŞI ÇIKAN GAFİLLER YANLIŞ SÖYLÜYORLAR"

Erdoğan ayrıca, "Türkiye demokrasiyle yönetilen bir ülkedir. Elbette herkes tercihinde hürdür. Ancak her bir ferdimizin yaptığı tercihin sonuçlarını bilmesi gerekmektedir. Milletimize gerçekleri anlatıyoruz. Bu anayasa değişikliği ile ilgili öyle yanlış şeyler anlatılıyor ki. Hani işin aslını bilmesek biz bile 'ne oluyor ya' diyeceğiz.

Anayasa değişikliğine ve Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkan gafiller ha bire bir şeyler söylüyorlar ama hep yanlış söylüyor, ne yazık ki yalan söylüyorlar" ifadelerini kullandı.