Erdoğan'dan Fırat Kalkanı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan SGK Maltepe Şehit Erol Olçok Kampüsü'nün açılış töreninde konuştu. Erdoğan El Bab operasyonuna değinerek, “Sırada Münbiç var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan El Bab operasyonuna değinerek, “Sırada Münbiç var. Münbiç’ten sonra işte Amerika’da eğer burada da yeni dönemde ele ele verebilirsek, Rakka var. ‘Dünyadan bize ne’ diyenlere sesleniyorum. Biz bu dünyada yaşıyoruz. Türkiye küresel bir güçtür bunu bileceksin. Bize bu soruyu soranlara diyorum ki, sizin bu parlamentoda ne işiniz var” dedi.

“AMERİKA İLE ELE ELE VEREBİLİRSEK”

Erdoğan, “Sırada Münbiç var. Münbiç’ten sonra işte Amerika’da eğer burada da yeni dönemde ele ele verebilirsek, Rakka var. ‘Dünyadan bize ne’ diyenlere sesleniyorum. Biz bu dünyada yaşıyoruz. Türkiye küresel bir güçtür bunu bileceksin. Bize bu soruyu soranlara diyorum ki, sizin bu parlamentoda ne işiniz var. Bir dünyaya bakışı yoksa orada durmasına gerek yok. Geldiğin yere dön. Olması gereken bu. Devletimizin ve milletimizin bekasını düşünüyor onun adımını atıyoruz. Bir haftadır neredeyse Genelkurmay Başkanımız bölgede. Ne yapıyor? Bütün harekatı yürütüyor. Ankara da mı otursun? Senin parlamentoda oturduğun gibi. İşimiz var işimiz” ifadelerini kullandı.