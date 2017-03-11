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Erdoğan'dan Hatipoğlu'na yeni görev!

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Erdoğan'dan Hatipoğlu'na yeni görev!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı, Prof. Dr. Hatipoğlu'nun YÖK üyeliğine seçilmesi ve 6 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Bakanlar Kurulunca yapılan seçimini, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin (b) fıkrası gereğince onaylamıştır."

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Bakanlar Kurulunca yapılan seçimini, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6'ncı maddesinin (b) fıkrası gereğince onayladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, YÖK'ün önerdiği adaylar arasından Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu'nu, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Ayrancı'yı, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'yı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı, Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Murat Erman'ı, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne ise mütevelli heyetinin teklifi ve YÖK'ün olumlu görüşü üzerine Prof. Dr. Recep Şentürk'ü atadı. 

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