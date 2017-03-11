Erdoğan'dan, Hollanda'ya sert çıkış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun uçuş izninin iptal edilmesine ilişkin olarak Hollanda'ya tepki gösterdi. Erdoğan, "Bakalım senin uçakların bu ülkeye bundan sonra nasıl gelecek?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rotterdam'a gitmeye hazırlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş izninin güvenlik endişesi nedeniyle iptal edilmesine ilişkin olarak Hollanda'ya tepki gösterdi. "Hollanda, bir sıçrarsın iki sıçrarsın; oradaki vatandaşlarımız 16 Nisan'da tezgâhınızı bozacak" diyen Erdoğan, "Siz istediğiniz kadar Dışişleri Bakanımızın uçağını kaldırma. Bakalım senin uçakların bu ülkeye bundan sonra nasıl gelecek? Ben burada diplomasiyi konuşuyorum, vatandaşların uçaklarına bir şey diyemeyiz. Bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist" diye konuştu.

"HOLLANDA BİR SIÇRARSINI İKİ SIÇRARSIN..."

Bugün Dışişleri Bakanımız Hollanda'da vatandaşlarımızla buluşma programına gidecekken, kendisine uçuşa yasak haberi geldi. Düşünün, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı vatandaşlarıyla buluşmak için Hollanda'ya gidecek. Hollanda uçuşa yasak kotasına geçecek. Hollanda, bir sıçrarsın, iki sıçrarsın, ama bilesin ki oradaki benim vatandaşlarım. Sizin tezgahınızı bozacaklar 16 Nisan'da. İstediğiniz kadar baskı yapın. İstediğiniz kadar teröristleri ülkenizde besleyin, büyütün. Bunların hepsi size ters olarak dönecek. Bunlara yönelik şüphesiz ki 16 Nisan'dan sonra uygulamalarımızı başlatacağız.