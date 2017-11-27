Erdoğan'dan ilginç dolar açıklaması

ATO Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurun yükselmesi ve yapılan zamlara ilişkin "1 doların 7 bin 500 liralara çıktığı günleri niye konuşmuyorsunuz?'' dedi.

ATO Congresium'daki ATO Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomideki dalgalanma ve akaryakıta art arda yapılan zamlar için gelen eleştirilere, "Bugün döviz 3 kuruş yükseldi akaryakıt iki kuruş arttı diye karalar bağlayanlar 1 doların 7 bin 500 liralara çıktığı günleri niye konuşmuyorsunuz?'' diyerek cevap verdi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Türkiye'nin geçtiğimiz 15 yılı milletimizle el ele vererek ülkemizi her alanda hizmetlerle donattığımız bir dönem oldu. Bugün döviz 3 kuruş yükseldi akaryakıt iki kuruş arttı diye karalar bağlayanlar ancak 15-20 yıl öncesinin Türkiyesini bilmeyenler olabilir. Ülkemizin ekonomisinin bir gecede yerle yeksan olduğu dövizin 3-5 kuruş değil 5-10 kat birden arttığı günlerden buralara geldik. Kur şöyle arttı böyle arttı bütün bunları konuşuyorsunuz da 1 doların 7 bin 500 liralara çıktığı günleri niye konuşmuyorsunuz?

Özellikle kapasite kullanım oranlarının yüzde 80'i bularak son 10 yılın zirvesine çıkması üretimdeki artışın ve büyüme eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor.''