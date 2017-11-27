Erdoğan'dan ilginç dolar açıklaması
ATO Congresium'daki ATO Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomideki dalgalanma ve akaryakıta art arda yapılan zamlar için gelen eleştirilere, "Bugün döviz 3 kuruş yükseldi akaryakıt iki kuruş arttı diye karalar bağlayanlar 1 doların 7 bin 500 liralara çıktığı günleri niye konuşmuyorsunuz?'' diyerek cevap verdi.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Türkiye'nin geçtiğimiz 15 yılı milletimizle el ele vererek ülkemizi her alanda hizmetlerle donattığımız bir dönem oldu. Bugün döviz 3 kuruş yükseldi akaryakıt iki kuruş arttı diye karalar bağlayanlar ancak 15-20 yıl öncesinin Türkiyesini bilmeyenler olabilir. Ülkemizin ekonomisinin bir gecede yerle yeksan olduğu dövizin 3-5 kuruş değil 5-10 kat birden arttığı günlerden buralara geldik. Kur şöyle arttı böyle arttı bütün bunları konuşuyorsunuz da 1 doların 7 bin 500 liralara çıktığı günleri niye konuşmuyorsunuz?
Özellikle kapasite kullanım oranlarının yüzde 80'i bularak son 10 yılın zirvesine çıkması üretimdeki artışın ve büyüme eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor.''
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