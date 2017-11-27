Erdoğan'dan ilginç dolar açıklaması

ATO Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurun yükselmesi ve yapılan zamlara ilişkin "1 doların 7 bin 500 liralara çıktığı günleri niye konuşmuyorsunuz?'' dedi.