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Erdoğan'dan ilginç dolar açıklaması

Erdoğan'dan ilginç dolar açıklaması
ATO Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurun yükselmesi ve yapılan zamlara ilişkin "1 doların 7 bin 500 liralara çıktığı günleri niye konuşmuyorsunuz?'' dedi.
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