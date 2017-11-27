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Erdoğan'dan ilginç dolar açıklaması
Erdoğan'dan ilginç dolar açıklaması
ATO Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurun yükselmesi ve yapılan zamlara ilişkin "1 doların 7 bin 500 liralara çıktığı günleri niye konuşmuyorsunuz?'' dedi.
27 Kasım 2017 Pazartesi 17:01
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