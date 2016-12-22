Erdoğan'dan ilginç 'El Bab' açıklaması

El Bab'ta verilen şehitlerle ilgili açıklama yapan Erdoğan, Lozan'ı 'kayıp' olarak değerlendirdi ve Suriye'yle ilgili olarak "Eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer, Sevr şartlarıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatıyla ilgili, "Dün El Bab'da şehit olan 16 askerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu mücadelemiz sıradan bir mücadele değil. 16 şehidimiz oldu, 200'e yakın DEAŞ'lı orada öldürüldü. Ülkemizi sürekli tehdit altında tutanlara karşı artık duramazdık ve bunun gereğini de yapıyoruz" dedi.

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 151 Dev Eserin Açılış Töreninde konuşan Erdoğan, "Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı şu kritik dönemde, eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer, Sevr şartlarıdır. Halbuki biz hala Lozan'daki kayıplarımızın üzüntüsüyle yaşayan bir milletiz. Açık konuşmak lazım; Türkiye, İstiklal Harbi'nden sonraki en büyük mücadelesini veriyor. Bu mücadele; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

'İstiklalimizi güvence altına alma mecburiyetiyle karşı karşıyayız'

Asimetrik bir saldırı ile karşı karşıya olunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütleri, bu kavganın sadece piyonlarıdır. Bizim asıl mücadelemiz arkalarındaki güçlerdir. Bu güçler, hassas noktamız olarak neremizi görüyorlarsa oraya yükleniyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda içinde bulunduğumuz durum bambaşka. Bugün ülke ve millet olarak bekamızı, geleceğimizi, istiklalimizi güvence altına alma mecburiyetiyle karşı karşıyayız. Onun için 79 milyon, diğer tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakarak geleceğimiz için bir ve beraber hareket etmeliyiz" dedi.