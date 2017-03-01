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Erdoğan'dan Kalın'a: Artık köşeyi dönersin!

Erdoğan'dan Kalın'a: Artık köşeyi dönersin! 1
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın uçağında EİT Zirvesi'nin yapılacağı İslamabad'a giderken yaşanan ilginç bir diyalog ortaya çıktı.
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Yeni Çağ Gazetesi
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