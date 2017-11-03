Bugünkü YENİÇAĞ »

Erdoğan'dan Kandil açıklaması

»
Erdoğan'dan Kandil açıklaması
2 günde 9 şehit verilmesinin ardından Manisa'da bir açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgeye hakim ülke hareket etmezse Kandil'i biz yerle bir ederiz dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Dokuz kaybımız oldu iki günde ama 55 teröristi etkisiz hale getirdik. Bugün aldığım haberler çok daha farklı. Şu anda gerek İHA'larımız, SİHA'larımız ve F16'larımız oradaki operasyonlarına  devam ediyorlar, sayı daha da artacak. Çünkü 'şehidimizin kanını yerde koymayacağız' dedik ve terörle mücadelede bugüne kadar yemedikleri darbenin çok daha fazlasını yiyecekler. Biz tek bir askerimizin, polisimizin, jandarmamızın, güvenlik korucumuzun, vatandaşımızın tırnağını dahi teröristlerin topuna birden değişmeyiz." ifadelerini kullandı.

"TÜM TERÖR KAMPLARINI YERLE BİR EDERİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Şu örgütün arkasında şu devlet varmış, öteki örgütün arkasında başka devlet varmış, bunların hiçbiri de bizi ilgilendirmiyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir meşru devlet, kendi askerini, personelini teröristlerle bir arada tutmaz. Bizim için teröristlerin yanında olan herkes teröristtir. Atalarımız, 'Zurnada peşrev olmaz, ne çıkarsa bahtına' derler. Bugüne kadar müttefiklik diyerek, stratejik ortaklık diyerek, ittifak ilişkileri diyerek bizi oyaladıklarını sananlara son sözümüz budur. Biz Irak'ta ve Suriye'de tespit ettiğimiz tüm terör kamplarını yerle bir edeceğiz, bu böyle biline." şeklinde konuştu.

İlgili Haberler
Diyarbakır'dan kahreden haberŞemdinli'de şehit sayısı 8'e yükseldi!
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 10
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Hainler kadın ve çocukları canlı kalkan yapmışHainler kadın ve çocukları canlı kalkan yapmışYıldırım'dan TEOG açıklamasıYıldırım'dan TEOG açıklamasıManisa'da askerlerin zehirlenmesi soruşturmasında flaş gelişmeManisa'da askerlerin zehirlenmesi soruşturmasında flaş gelişmeAhmet Hakan: "İYİ Parti, AKP'nin canını neden sıkar?"Ahmet Hakan: "İYİ Parti, AKP'nin canını neden sıkar?"Erdoğan'dan Kandil açıklamasıErdoğan'dan Kandil açıklamasıBekir Bozdağ yandaş Akit ve Star'a sert çıktıBekir Bozdağ yandaş Akit ve Star'a sert çıktıKılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a belediye çıkışıKılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a belediye çıkışıRusya, Türkiye'den gelen tavukları geri gönderdiRusya, Türkiye'den gelen tavukları geri gönderdiFETÖ'den yargılanan Arınç'ın damadı hakimin o sorusuna ne yanıt verdi?FETÖ'den yargılanan Arınç'ın damadı hakimin o sorusuna ne yanıt verdi?Atalay Demirci yeniden gözaltına alındıAtalay Demirci yeniden gözaltına alındı
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti