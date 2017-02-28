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Erdoğan'dan 'Karargah Rahatsız' yorumu

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Erdoğan'dan 'Karargah Rahatsız' yorumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan ziyareti öncesi Hürriyet Gazetesi’nin tartışma yaratan "Karargâh rahatsız" haberini "Çok çok çirkin, terbiyesizlik, seviyesizlik, bedelini ağır ödeyecekler" sözleriyle yorumladı.

Erdoğan Hürriyet gazetesinin, geçtiğimiz cumartesi günü sürmanşetine taşığı “TSK’nın son dönemdeki bazı algı operasyonlarından ‘rahatsız’ olduğunun işlendiği” haberine ilişkin ise şunları söyledi “Sizlerin de ifade ettiği gibi ismini verdiğiniz bu gazetede ön sayfada atılan başlık tabi içeride atılan başlık çok çok daha çirkindi… Ve 7 soruya 7 cevap öte tarafta karargah rahatsız gibi ifadeler bunlar tabi bizleri rahatsız ettiği gibi TSK’yı da rahatsız etti. TSK rahatsız olursa biz rahatsız oluruz. Biz rahatsız olursak TSK rahatsız olur. Burada yapılan atılan başlık terbiyesizlik seviyesizlik, Böyle bir başlığı atmaya ne gazete yönetimi ne de patronu muktedir değildir olamaz. Şu an bazı hukuki adımlar atıldı biz bunun takipçisi olacağız. Kimsenin devleti birbirine düşürmeye hakkı yoktur. Yok amiral gemisiymiş. Bizi kim kendi içimizde birbirimize düşürmeye çalışıyorsa bedelini ağır ödeyecektir. Bunlar eski alışkanlıklar. Herkes yerini konumunu bilecek” dedi.

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