Erdoğan'dan "Kendini gündemde tutabilmek için..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun tutuklanması iddiasına, "Benim gündemimde böyle bir şey yok" diyerek cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ürdün’e ziyareti öncesinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan’ın açıklamaları ve sorulara verdiği cevaplardan satır başları:

AKSAKALLI’NIN GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ VE İSTİFA İDDİALARI?

Askerlikte kırgınlık kavramı gibi bir kavram olmaz. Nerede bir görev verilirse asker gider görevini yapar. Şu anda zaten Zekai Aksakallı'nın Özel Kuvvetler'deki görev süresi de doldu. Bu yaklaşan YAŞ toplantılarında da değerlendirmeler neticesinde 2. Kolordu'ya atanması ile alakalı ilgili birimler teklifi getirmiş vaziyetteler. Bundan sonraki süreçte orada bu görevini devam ettirecek.

KENDİNİ GÜNDEMDE TUTABİLMEK İÇİN

Ben bunları değerlendirmeye haiz bir ifade olarak görmüyorum. Kılıçdaroğlu doğmamış çocuğa don biçiyor. Yargıdan böyle bir şey geldi mi?" buna benzer şeyler üretiyor. Benim gündemimde böyle bir şey yok.

ÜRDÜN ZİYARETİ

Ürdün ile ilişkilerimizde 2016 yılından itibaren büyük bir ivme yaşanıyor. Gerek bakan düzeyinde ziyretler gerek iş adamları düzeyinde ziyaretler de icra edildi. Ürdün, FETÖ ile mücadelede ülkemize güzel bir destek vermiştir. Başta kardeşim Ürdün Kralı Abdullah olmak üzere ilgili tüm Ürdün makamlarına bizzat teşekkür etmek fırsatı bulacağım.

Karşılıklı vize muafiyeti serbestisi anlaşması gibi belgeleri de imzaladık. Türkiye ve Ürdün bölgesel krizlerden doğrudan etkilenen iki ülke. Çok sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Ürdün de bu süreç içerisinde yaklaşık 1 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Her iki ülkedeki gelişmeleri, Kral Abdullah ile ele alma fırsatı bulacağız. Harem-i Şerif ile ilgili konuları değerlendireceğiz. Ürdün'ün Kudüs'teki kutsal mekanların korunmasına ilişkin rolüne önem verdiğimizi belirtmek isterim. Bir daha benzer tacizlerin yaşanmasını asla istemiyoruz. Filistin'e önümüzdeki dönemde vereceğimiz desteğe ilişkin hususları da ele alacağız. Ziyaretin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

İRAN GENELKURMAY BAŞKANI’NIN ZİYARETİ

"İran’la müşterek bir hareketin yapılması her an gündemde. Bu dayanışma iki genelkurmay başkanı arasında görüşülmüş ve nasıl bir çalışma yürütülebilir, bunun diplomatik boyutu ne olabilir bunların hepsini aramızda görüştük. Çalışmalar devam edecek. Çünkü PKK terör örgütünün İran’daki ayağı PJAK. Bunları sürekli İran’a da bizlere de verdikleri zararlar var. Bu tehditler her iki ülkenin dayanışması halinde çok daha kısa zamanda bir neticeye ulaşır düşüncesinden hareketle bu çalışmaları yapıyoruz.