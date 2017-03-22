Erdoğan'dan kendisine bozkurt yapanlara ilginç karşılık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'da kendisine bozkurt işareti ile selam veren vatandaşlara ellerini birleştirerek cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzeykent Miting Alanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katılmak üzere Kastamonu'ya gitti.

Erdoğan, otobüsle açılış törenine giderken bazı vatandaşlar bozkurt selamı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kendisine bozkurt selamı vererek selam veren vatandaşlara ellerini birleştirerek cevap verdi.

AKILLARA ÜLKÜCÜLERE ETTİĞİ HAKARETLER GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bozkurt yapan vatandaşlara takındığı samimi tavır, akıllara Ülkücülere ettiği hakaretleri getirdi. Erdoğan, Devlet Bahçeli ile el sıkışmadan önce Ülkücüler için "ben bozkurtlarla değil insanlarla dolaşıyorum, bunlar Fatiha bilmezler" ifadelerini kullanmıştı.