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Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu için şok iddia

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu için şok iddia
Erdoğan, tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir iddiada bulundu.
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