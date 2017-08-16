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Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu için şok iddia
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu için şok iddia
Erdoğan, tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir iddiada bulundu.
16 Ağustos 2017 Çarşamba 13:41
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