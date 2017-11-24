Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1.5 milyon liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine ve ailesine yönelik sözleri nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 1 milyon 500 bin liralık tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisine ve ailesine yönelik sözleri nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 1 milyon 500 bin liralık tazminat davası açtı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ailesi ve yakınlarının bir vergi cennetindeki off-shore şirkete milyonlarca dolar gönderdiğini iddia etmişti.

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz salı günü TBMM’de gerçekleştirdiği partisinin grup toplantısında, “Sevgili Erdoğan, ‘Bila'e anlatır gibi' soruyorum sana: Çocuklarının, eniştenin, kardeşinin, dünürünün ve eski özel kalem müdürünün bir vergi cennetindeki bir off-shore şirkete milyonlarca dolar gönderdiğini biliyor musun?” demişti.

CHP lideri söz konusu şirketin kuruluş sermayesinin 1 sterlin olduğunu da söyledi. Kılıçdaroğlu, “Sen misin yerli ve milli, ben miyim? Cevabını bekliyorum” dedi ve ekledi: “Kaç milyon doların var? Paralar nerede? Söyle bakalım” demişti.