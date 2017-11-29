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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Belge' yanıtı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Belge' yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'belge' açıklamalarına Beştepe'de katıldığı toplu açılışta cevap verdi.
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