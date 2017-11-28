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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: "Belge açıklayacakmış"

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: "Belge açıklayacakmış"
Partisinin grup toplantısında konuşan AKP Genel Başkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçtaroğlu'nun açıklayacağım dediği belgelere ilişkin açıklamada bulundu.
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