Erdoğan'dan Malazgirt mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü ve Zafer Haftası dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Erdoğan'ın 'Malazgirt Zaferi' ve 'Zafer Haftası' mesajları şöyle:

"Aziz Milletimize, Anadolu'nun kapılarını açan, bu mukaddes topraklarda birlik, beraberlik ve kardeşliğe dayanan yeni bir anlayışın egemen olmasını sağlayan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyorum. Malazgirt Zaferi'nin ardından Anadolu'ya hakim olan ecdadımız, asırlar boyunca sürecek medeniyet yürüyüşümüzün en güzel uygulamalarını, en ihtişamlı eserlerini ortaya koymuştur. Aradan geçen uzun asırlar boyunca Malazgirt ruhu aziz milletimize daima ilham kaynağı olmuştur. Adaletli ve merhametli yönetim anlayışıyla tarihe geçen Sultan Alparslan'ın önderliğinde 1071'de Anadolu topraklarına ekilen tohumlar yeşererek, 7 iklim 4 kıtayı kaplamıştır. Aziz milletimizin şanla, şerefle, başarılarla dolu tarihinde yeni bir dönemin kapılarını aralayan Malazgirt Zaferi'nin kazanılmasını sağlayan ortak ideallerimiz ve müştereklerimiz, Cumhuriyetimizin kuruluşu sırasında da en büyük yol göstericimiz olmuştur. Bugün de, Malazgirt Zaferinden aldığımız ilhamla, devlet ve millet olarak büyük, güçlü, müreffeh geleceğimizi inşa etmenin çabası içindeyiz. Bu düşüncelerle Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümünde, büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

Zafer Haftası mesajı

"Anadolu'nun anavatanımız haline gelişinin yolunu açan Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı ve bugünkü Türkiye'nin kuruluşunda önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruzun zaferle sonuçlandığı Ağustos ayının son haftasını, Zafer Haftası olarak kutluyoruz. 1071'de kazandığımız Malazgirt Zaferi'nden bugüne kadar geçen süreçte, Anadolu'da kurduğumuz devletler ve verdiğimiz mücadeleyle, coğrafyamızı vatanımız haline getirdik. 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz da, en zor şartlarda milletimizin yeniden dirilişinin, yeniden ayağa kalkışının, yeniden geleceğine sahip çıkışının sembolü olmuştur. Bu büyük zaferlerde ortaya konan azim ve kararlılık, aziz milletimizin istiklali ve istikbali için mücadele ederken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağının, her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güce ve cesarete sahip olduğunun ispatıdır. Bu toprakları vatan kılmak için ecdadımızın ödediği bedeller ile milletimizin tüm dünyaya örnek olan mücadele azmi, sağlam temeller üzerine inşa ettiğimiz, her geçen gün gelişen ve büyüyen Cumhuriyetimizin en büyük güvencesidir. Zafer Haftası vesilesiyle, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin tüm mensuplarını ve vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”