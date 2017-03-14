Erdoğan'dan Merkel'e sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Merkel'e göndermede bulunan Erdoğan, "Almanya'nın Şansölyesi de Hollanda'nın yanında yer alıyor. Sana yazıklar olsun ya! Demek ki sen de aynı kafadasın" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte’ye cevap vererek, “Ya ben patron değilim zaten. Benim ülkemin patronu millettir millet. Sen daha demokrasiyi öğrenememişsin” dedi. Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de sert tepki gösterdi ve "Almanya'nın şansölyesi de Hollanda'nın yanında yer alıyor sana yazıklar olsun. Demek ki sen de aynı kafadasın." diye konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye'de 103 bin seçmene 1 milletvekili düşüyor. Diğer ülkelerde bu sayının çok daha düşük olduğunu görüyoruz.

600 milletvekiline 'fazla' demek, dünyayı takip etmemenin en açık, net alametidir.

18-25 yaş arasında ülkemizde 7 milyonun üzerinde genç var. Bu kaliteyi biz yok farz edemeyiz.

15 Temmuz gecesi Türk gençliğinin ne olduğunu gördük, ben gençliğimize inanıyorum.

Beş yılda bir seçimler olacak. Seçim günü geldiğinde halk 100 bin imzayla aday gösterebilir. Halkın bugüne kadar böyle bir yetkisi yoktu

Gensoru, şimdiye kadar iktidarları tehdit etmiştir. Artık böyle bir tehditle karşı karşıya olunmayacak. Artık daha rahat yürüme imkanı sağlanacak.

"Meclis'te herkes uyuyor" diyorlar. Ne olacak? Gensorularla bunalan hükümet, "bu kanunu çıkarmam" lazım diyor, sabaha kadar çalışıyor. Gensorularla kaybettiği vakti geceleri çalışarak halletmeye çalışıyor.

HOLLANDA BAŞBAKAN'I RUTTE'YE CEVAP

Bu Hollanda hadiseleri konusuna gireceğim. Hollanda o beyefendi (Hollanda Başbakanı Mark Rutte) diyor ki, "Bu ülkenin patronu biziz diyor" altına da bu fakirin resmini koymuş üstüne de çarpı işareti…. Ben patron değilim zaten benim ülkemin patronu millettir millet ey Rutte! Sen daha demokrasiyi anlamamışsın. Önce demokrasiyi öğren hiçbir başbakan patron olamaz. Ülkelerin patronu demokrasilerde millettir. Bir defa "patron benim" demek milletine saygısızlıktır. Zaten bunlarda saygı yok ki biz bu ülkede hiçbir zaman patron olmadık biz bu ülkede efendi de olmadık. Biz kuruluşumuzdan bu yana meydanlarda hep şunu söylemişizdir: Biz millete Efendi olmaya değil hizmetkâr olmaya geldik. Rutte bunu öğren!

"ALMANYA TERÖRE DESTEK VERİYOR"

"AB ülkelerinin hepsini aynı kefeye koymak istemiyorum ama bazıları Türkiye'nin bu yükselişini çekemiyor. Almanya çok açık bir şekilde terör örgütlerine destek veriyor. İstediğin kadar sen Hollanda'nın yanında yer al. Sayın Merkel sen teröristlere destek veriyorsun. 4500 dosya elinde ve sen bunun hesabını veremiyorsun. Senin devlet televizyonun 'hayır' için yayın yapıyor. İşte sen busun. Avrupa'daki vatandaşlarıma sesleniyorum. Türkiye sevdalısı kim varsa desteklerinizi onlara verin."

"SANA YAZIKLAR OLSUN"

Almanya'nın şansölyesi de Hollanda'nın yanında yer alıyor sana yazıklar olsun. Demek ki sen de aynı kafadasın. Biz kişinin sevdikleri ile beraber olduklarına inananlardanız. Bunlar hukuk tanımazdır, kanun tanımazdır. İşlerine geldiklerinde uluslararası hukuk derler.

Avrupa'nın hepsini aynı torbaya koymayalım ama maalesef Türkiye'nin yükselişini hazmedemiyorlar. En başta Almanya var. Çok acımasızca teröre destek veriyor. Şu anda Merkel Hollanda'nın yanında olduğunu açıkladı. Ey Merkel, sana verdiğim terör örgütü listesi 4 bin 500 dosya ile ilgili şu salonda 4 bin dosya vermiştim o sayının 4 bin 500'e yükseldiğini kendisi söylemişti. Son Ankara ziyaretinde geciken adalet adalet değildir demişti. Siz niye bu terör örgütlerini ülkenizde saklıyorsunuz? PKK terör örgütü değil mi diye soruyoruz evet diyor. Niye saklıyorsunuz diyorum yargı bağmısızdır diyor. Bu arada kendisi hemen tuzağa düştü.

Malum İstanbul'da konsoloslukta sözde bir gazetecileri vardı, ismini anmayalım. Bizim bir gazetecimiz dedi şu anda konsoloslukta duruyor, halbuki orada durmuyor çok daha ilginç bir şey vardı bunu da tabi bilmiyor. Bunu bıraksanız dedi, önce bir defa yargıya çıkacak dedik. Dedi herhangi bir şey yok gazeteci dedi. Bakın dedim siz kendi ülkenizde 4 bin 500 dosya ile ilgili yargı bağımsızdır diyorsunuz bizim yargımızı neden küçümsüyorsunuz? Bu adam ajan terörist. Çıktı yargılandı, o yüzden sahip çıkıyorlar. Buradan geri adım atamadılar. Buna benzer zaman zaman bunların bizimle özellikle Diyarbakır'da çok büyüttüler adamı da 1 ay Tarabya'da bizim Huber Köşkü'nün yanındaki rezidansta sakladılar. Fırsatını bulsalar kaçıracaklardı belki. Tutuklandı. Böyle bir ajan teröristi bir ülkenin şansölye sahip çıkarsa kusura bakmasınlar ben buna soru işareti ile bakarım. İstediğin kadar sen Hollanda'nın yanında yer al sen teröristlere destek veriyorsun.