Erdoğan'dan 'MHP'li bakan' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ın "MHP'li bakanlar olabilir" sözlerini değerlendirdi. Erdoğan, "bu tartışma için henüz erken" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğinin Meclis'te onaylanmasının ardından referandum sürecinde kendisinin miting yapması konusunda, "Şu anda bizim meydanlarda almamıza mani bir hal yok. Birçok etkinlikler olacaktır. Arkadaşlarımızla değerlendirmelerimizi yaparız, şu an meydanlardayım. Bunun değerlendirmelerini yaptıktan sonra kararımızı veririz. Kaldı ki bir Cumhurbaşkanı olarak, cumhurbaşkanlığı üzerinde geleceğin hazırlandığı süreç bizi de ilgilendirecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'ndan, Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı kapsayan doğu Afrika gezisinin ilk durağı olan Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'a hareket etti. Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların satırbaşları şöyle:

MHP'Lİ BAKAN TARTIŞMASI

Henüz erken buluyorum. Bu sürecin parlamento aşaması başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Şimdi ise gerçek sahibine gideceğiz. Milletimizin referandum kararıyla ilgili vereceği kararı görmemiz lazım. Bunu gördükten sonra milletmiz bu referandum kararını onaylıyorsa, hemen seçim sözkonusu değil. Ondan sonra seçim süreci var. Şu anki görüntüsü 2019. Tekrar millete gidilecek, millet ne karar verecek. Bu neticeleri alalım. Özellikle partili bir cumhurbaşkanı süreci bu işin en farklı olan yönü olacak.

Bunların yanında da Türkiye'nin geleceğe yönelik çok daha performansı artırıcı kararlar almasına inanıyoruz. Biz idarede, her ne kadar birileri rejim diyorsa da bu bir sistem değişikliğidir. Bu sistem değişikliği de kısa süre önce başlamış değil, Cumhuriyetimizin kuruluşuna dayanır bu iş. Tek adam, tek adam diyorlar ya Cumhuriyet'in kuruluşunu bilmezlerse, bunu bilmezler. Milletimizin vereceği karar bizim için baş göz üstünedir. Ama 2019'da seçim yapılır, yeni partili cumhurbaşkanı seçilir, partili cumhurbaşkanı seçildikten sonra da kim olacaksa, o kabinesini oluştururken, artık bağlayıcı bir niteliği olmayan bir süreçtir. Parlamentodan değil, parlamento dışı bir kabine oluşturma şansı var. Onu o günün şartları belirleyecektir. O güne kadar da çok farklı bir kabinenin oluşturulması ülkemizin menfaatinedir.