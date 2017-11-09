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Erdoğan'dan MHP'ye teşekkür

Erdoğan'dan MHP'ye teşekkür
Muhtarlarla toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "MHP'nin hayati konularda yanımızda yer almasını takdir ve memnuniyetle karşılıyorum" dedi.
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