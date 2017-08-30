Erdoğan'dan Myanmar için BM'ye telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Myanmar'da yaşanan insani krizle ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres'le yaptığı görüşmede, Myanmar'daki krizin daha fazla derinleşmeden durdurulması için BM'nin acil müdahalesinin ve uluslararası toplumun harekete geçmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Arakanlı Müslümanların gitmesi için elinden geleni yapacağını belirten Erdoğan'a Guterres, BM'nin atması gereken adımları atacağını ve üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini söyledi.