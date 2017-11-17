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Erdoğan'dan NATO açıklaması
Erdoğan'dan NATO açıklaması
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılarak konuşma yaptı.
17 Kasım 2017 Cuma 14:41
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