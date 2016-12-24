Bugünkü YENİÇAĞ »

Erdoğan'dan Noel mesajı

»
Erdoğan'dan Noel mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hıristiyanların Noel Yortusu nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Erdoğan mesajında, "Farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının, yardımlaşma ve dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyor; başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu tebrik ediyorum" diyerek şu ifadelere yer verdi:

"Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı Noel yortuları vesilesiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum. Anadolu topraklarında yüzyıllardır hüküm süren barış ve huzur ortamı, farklılıkları zenginlik olarak gören, karşılıklı saygı ve sevgiyi esas alan, din, dil ve ırk ayrımı yapmayan kadim geleneğimizin ürünüdür. Bu köklü geleneğin mensupları olan bizler, bugün de savaş, zulüm ve baskıdan kaçan tüm mazlumlara hiçbir ayrım gözetmeden kucak açmaya devam ediyoruz. Binlerce yıldır süregelen devlet geleneğimiz, maddi ve manevi boyutlarıyla tüm insanlığa örnek olan muhteşem medeniyetimiz, muhtelif inanç ve geleneklerin geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu coğrafyada barış ve huzur içinde bir arada yaşamalarına imkan sağlamaktadır. Farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının, yardımlaşma ve dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyor; başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu tebrik ediyorum."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan Noel mesajıErdoğan'dan Noel mesajıÇakar lambalı otomobilden bakın ne çıktı?Çakar lambalı otomobilden bakın ne çıktı?Putin'e beyinsiz demişti!Putin'e beyinsiz demişti!BM'den flaş İsrail kararıBM'den flaş İsrail kararıMarka ihlaline hapis, taklit ürüne hızlı imhaMarka ihlaline hapis, taklit ürüne hızlı imhaEnerji Bakanlığı KPSS olmadan 100 personel alacakEnerji Bakanlığı KPSS olmadan 100 personel alacakHakim ve savcılara FETÖ gözaltısıHakim ve savcılara FETÖ gözaltısıPervin Buldan ifade verdiPervin Buldan ifade verdiÖzdağ'dan Bordo bereliler için flaş iddiaÖzdağ'dan Bordo bereliler için flaş iddia8 ilde okullara kar tatili8 ilde okullara kar tatili
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti