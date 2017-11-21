Erdoğan'dan nükleer santral açıklaması

Elektrik Yatırımları açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan nükleer santraller hakkında açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elektrik Yatırımları açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Nükleer santrallere ilişkin eleştirilere tepki gösteren Erdoğan, "Rahatsız olsanız da olmasanız da biz nükleer enerjiyi yapacağız" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"ÇEVRECİ SIFATINI BEN BUNLARA BIRAKMAM"

"Bir dönem HES'lerin bölücü terör örgütü ile mücadele için inşaa edildiği yalanını ortaya attılar. Eğer HES'ler bölücü örgütlerin saldırılarına engel teşkil ediyorsa biz doğru yoldayız. Hidroelektrik enerjide o barajlar bize farklı kazanımlar sağlıyor.

Rahatsız olsanız da olmasanız da biz nükleer enerjiyi yapacağız. Derdimiz, enerjiyi ne kadar ucuza halkımıza ulaştırabiliriz? Biz bunun derdindeyiz. Ömürlerinde Bir ağaç dikmemiş, bir fidana su vermemiş kişiler ekoloji uzmanı kesildi.

Eli kanlı teröristleri ekolojik kahraman olarak gösterdiler. Kim samimi çevreci kim istismarcı ayırt edemez hale geldik. Eğer mesele gerçekten çevre ise, orman varlığını 21 milyon hektardan 22.5 milyon hektara çıkaran bir partinin başkanı olarak çevreci sıfatını ben bunlara bırakmam.

Yerli kaynakları harekete geçirme kararı aldığımızda bu derece başarılı bir ivme yakalayacağımızı ummuyorduk. Çok iyi gidiyoruz.

Milli enerji ve maden politikası ile ilgili 2018 yılı başında yeni bir program açıklanacak."