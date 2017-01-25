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Erdoğan'dan referandum açıklaması

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Erdoğan'dan referandum açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliği için, "Fazla uzatmadan hemen kararımızı verip ve bu önemli adımı bu kararlı adımı bizler de TBMM’ye tekraren göndereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Madagaskar'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan şöyle konuştu: 

Fazla uzatmadan hemen kararımızı verip ve bu önemli adımı bu kararlı adımı bizler de TBMM’ye tekraren göndereceğiz" 

Tabi muhalefet anayasa mahkemesine başvurabilir. Bu konuda herhangi bir önleyici niye oraya gidiyorsun deme hakkımız yok. Ama bunlara da tabi alışığız. AYM'ye çok sık gitme anlayışı da var ülkemizde. Temenni derim ki AYM de bu konu hakkında kararını verir. Çünkü milletimiz heyecanla bu konuda atılacak adımın hazırlığı içinde. Ülkemiz için hayIlı olur diyorum.

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