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Erdoğan'dan referandum açıklaması

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Erdoğan'dan referandum açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan dönüşü uçakta gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "'Hayır'ın gideceği yer Kandil, hayır eşittir çukurdur" dedi.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları;

Bu süreçle ilgili olarak ben üzerime düşeni yapıyorum, yapacağım. Şu ana kadar 9 il dolaştım. Bunların 5'i büyükşehir. Bundan sonraki süreçte yine gerek iller gerekse büyük kapalı salon toplantıları yapmaya devam edeceğiz. Bazı televizyon programlarıyla da süreci değerlendirelim istiyoruz. AK Parti Genel Başkanı ve kadrosu da arazide. Çalışmalarını sürdürüyor. MHP de bu noktada çalışmalarını sürdürüyor, sürdürecek. Dayanışma içinde, ‘evet' için çalışan bir heyetiz; bunu sürdüreceğiz. Karşı taraf şu ana kadar ne gibi çalışma yapıyor, pek bilemiyorum. Biz kendi yaptıklarımızdan sorumluyuz. Kendimizi anlatalım istiyoruz. Özellikle de milletimize evet oylarının ülkemize neler kazandıracağını anlatalım istiyoruz. Bu 18 madde ile neler ülkemize gelecek, ülkemiz neler kazanacak, bunu anlatmaya çalışacağız. Çünkü milletimiz neye oy verdiğinin farkında olsun, bilincinde olsun istiyorum. Gün geçtikçe bu bilinç artıyor. Meydanlar giderek hareketleniyor. Demek ki halkımız bir şeyler almaya başlamış durumda.

"HAYIR EŞİTTİR ÇUKUR"

Ciddi sayılabilecek kararsız bir kesim var. Hayır'ın gideceği yer Kandil, hayır eşittir çukurdur. Temeli sağlam bir sistemle nice Erdoğan'lar çıkar.

“CİDDİ ORANDA KARARSIZ SEÇMEN VAR AMA…”

Anketler yapılıyor. Şu an benim değerlendirme yapmam erken olur. Ama olumlu olduğunu söyleyebilirim. Bu bilinç arttıkça, olumlu yaklaşım daha netleşecektir. Ciddi sayılabilecek kararsız bir kesim var. Henüz meseleyi tam kavramamış bir kesim. O da netleşecek, vatandaşlarımız istikametlerini belirleyecektir.

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