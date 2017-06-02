Erdoğan'dan Rubin hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Pentagon çalışanı Michael Rubin hakkında, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Örgüt adına suç işlemekten" suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe verdi.

Eski Pentagon çalışanı ve Amerikan Girişimcilik Enstitüsü’nün Ortadoğu ve Türkiye uzmanı olan Rubin, geçen yılmart ayında yayınlanan yazısında, Türkiye’de askeri darbe olasılığının yüksek olduğunu dile getirmişti. Rubin zaman zaman yaptığı Türkçe paylaşımlarda Erdoğan aleyhinde yorumlar da yapıyor.