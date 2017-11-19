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Erdoğan'dan, şehit Eren Bülbül'ün ailesine ziyaret

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Erdoğan'dan, şehit Eren Bülbül'ün ailesine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos’ta PKK'lıların şehit ettiği Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos’ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül’ün ailesini ziyaret etti.

AKP Gümüşhane İl Başkanlığının 6. Olağan Kongresi'ne katılan, ardından Gümüşhane Valiliği ile Gümüşhane Belediyesini ziyaret eden Erdoğan, helikopterle Trabzon'a hareket etti.

Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan helikopter, Trabzon Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı. Erdoğan, daha sonra karayoluyla Eren Bülbül'ün ailesinin yaşadığı Maçka ilçesinin Merkez Mahallesi'ne bağlı Hacı Osmanoğlu Sokak'a geldi.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ve kardeşlerini evlerinde ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

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