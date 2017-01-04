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Erdoğan'dan Sevr açıklaması
Erdoğan'dan Sevr açıklaması
CumhurbaşkanıErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 33. Muhtarlar Toplantısı'nda "Kaybedersek, 100 yıl önce başarılamayan bir Sevr tezgahı yeniden önümüze getirilecek" dedi.
04 Ocak 2017 Çarşamba 14:47
Etiketler:
erdoğan
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sevr
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açıklama
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.