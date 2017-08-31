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Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

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Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde tedavi gören yakınını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde tedavi gören bir yakınını ziyaret etti.

Saat 14.00'da Kısıklı'daki evinden çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Çapa'ya geçti. Erdoğan, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümüne uğradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada tedavi gören bir yakınını ziyaret ettiği öğrenildi.

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