Erdoğan'dan tek tip elbise açıklaması

Malatya'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'cülere tek tip kıyafet getirilmesiyle ilgili olarak "Bunlara tek tip elbiseyi getiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bölücü örgüt yurtiçinde de zaman zaman eylemler yapabiliyor. Çok yakında bu örgütün yurtiçindeki faaliyetlerini tamamen çökertmiş olacağız. Bölücü örgütü Suriye ve Irak'ta da asla rahat bırakmayacağız. En büyük bataklık Suriye ve Irak'taki kaos ortamı. Tüm terör örgütleri bu bataklıktan besleniyor. Bu oyunu bozabilecek tek ülke Türkiye. Bizi saf dışı bırakamayacaklarını gördükleri için başımıza yeni dertler açmaya çalışıyorlar. 15 Temmuz darbe girişimini bu gelişmelerden bağımsız görmemek lazım. Hakim kim bu diyor, ben değilim diyor. Bunlara tek tip elbiseyi getiriyoruz. Bu tek tip elbise renk olarak badem var ya badem içinin koyusu bir renk olacak. İki tip olacak. Bir tulum olacak. bir de ceket pantolon olacak. Diyelim ki darbeciler tulum, teröristler ceket pantolon giyecek. İstedikleri giyinip gelme yok. Bundan sonra şovlarını da öyle yapacaklar.

Bugün hala onlara (FETÖ sanıkları) el altından moral ve belki de destek verenler yakında emin olun birer birer ortadan kaybolacaklar. İşte o zaman şimdi mahkemelerde şov yapan bu hainler göreceksiniz acı akıbetleri ile baş başa kalacaklar. Üzüntüm odur ki kendileriyle birlikte ailelerinin de mahvına bunlar yol açacaklar. Dört duvar arasında çürürken bütün bunları düşünecek çok zamanları olacak. Darbeyi milletimizin gücüyle engelleyen Türkiye, darbecilerin cezalarını da hukuk devleti sınırları dahilinde verecektir.

Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'deki terör oluşumu projesinin kalbine soktuğumuz hançeri, yeni hamlelerle genişletmekte kararlıyız. Çok yakında bu konuda yeni ve önemli adımlarımız olacak.