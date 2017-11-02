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Erdoğan'dan tüm belediyelerle ilgili flaş açıklama

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Erdoğan'dan tüm belediyelerle ilgili flaş açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyelerin yakından takip edildiğini ve hukuki sorun görüldüğü an müdahale edileceğini söyledi.

Belediye başkanlarının yakın takipte olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "dokunulmaz değiller" dedi ve ekledi: "Şu anda da bazı belediyelerin sorunlu olduğuna dair birçok şey geliyor kulağımıza. O tür sorunlu belediyelerle ilgili olarak, ilgili partiler problemi kendileri çözmek isterlerse zaten gereğini yaparlar. Aksi takdirde İçişleri Bakanlığımızın Mülkiye müfettişleri devreye girmek durumunda kalabilir."

Balıkesir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ederken tehdit edildiğini iddia eden Ahmet Edip Uğur'un sözleriyle ilgili olarak Erdoğan, "Araması halinde de pekala olayın üzerine gidilirdi. Bırakın Edip Bey’i, kim olursa olsun, birine o tür bir tehdit durumunda gerekli müdahale tabii ki yapılır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü’den dönüşünde gündeme ilişkin açıklamalar yapıp gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan'ın belediye başkanlarına yönelik mesajları dikkat çekti:

MİLLETVEKİLLERİ DE DOKUNULMAZDI...
“(İstifası istenecek başka başkanlar var mı?) AK Parti olarak biz, 2019 Mart’a nasıl hazırlanacağımızı planlıyoruz. Attığımız adımlar bu plan çerçevesinde değerlendirilmeli. Diğer siyasi partiler, onların belediye başkanları, benim sorunum değil. Diğer siyasi partiler bu noktada bir sorun, bir sıkıntı görmüyor; bu şekilde devam etmeyi düşünüyor olabilirler. Ama bu sorunlu belediyelere, hukuki anlamda, yargı anlamında herhangi bir müdahale olmayacağı anlamına da gelmez. Neticede hiçbir belediye başkanı layüsel (sorumsuz) değildir. Milletvekillerinde dokunulmazlık vardı, bu nedenle de layüsel oldukları havasındaydılar. Ama dokunulmazlık kalkınca ne olmaya başlandı? Hesaplar sorulmaya başlandı.

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