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Erdoğan'dan Zarrab açıklaması

Erdoğan'dan Zarrab açıklaması
Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan AKP Genel Başkanı Erdoğan, NATO skandalı ve Zarrab davasına ilişkin açıklamada bulundu.
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