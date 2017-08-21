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Erdoğan'dan Zekai Aksakallı açıklaması

Erdoğan'dan Zekai Aksakallı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekai Aksakallı ile ilgili iddialara, "Nerede görev verilirse asker gider görevini orada yapar" açıklamasında bulundu.
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