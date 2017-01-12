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Erdoğan'ın eski koruma müdürü tutuklandı

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Erdoğan'ın eski koruma müdürü tutuklandı
Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde koruma müdürlüğünü yapan eski Emniyet Müdürü Maksut Karal tutuklandı.

Karal, FETÖ’den tutuklanmadan önce Antalya’da bulunan altın rengine boyanmış külçelerle ilgili olarak gözaltına alınmıştı.

Kemer İlçesi Göynük Mahallesi Göynük Kanyonu içerisindeki dağlık alanda geçen aralık ayında kaçak kazı yapıldığı ve 20 ton külçe altın bulunduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye giderek araştırma başlattı. İnceleme sonunda girişi kapatılan bir mağarada altın rengine boyanmış 369 alçı külçe bulundu. Olayla ilgili 28 Aralık’ta 4 kişi gözaltına alındı.

Adliyeden serbest bırakılan şüphelilerden emekli emniyet müdürü Maksut Karal’ın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yeniden gözaltına alınan Maksut Karal, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra ‘terör örgütü üyesi olmak’ ve ‘örgüt adına faaliyetlerde bulunmak’ suçlamalarından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Maksut Karal, tutuklandı.

RESEN EMEKLİ EDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde koruma müdürü olarak görev yapan 2’nci sınıf Emniyet Müdürü Maksut Karal, 29 Ekim’de 2016’da çıkarılan 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile resen emekli edilmişti. 

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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